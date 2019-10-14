Сбежали в Канаду, чтобы не развестись насильно. Меган Маркл и принц Гарри устали от нападок королевской семьи

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Елизавета II выставила жесткие условия своему внуку. Королева убеждена, что супруга принца порочит честь британской короны и должна вернуться к тому, с чего начинала – быть актрисулькой.

Бывшая актриса сериала «Форс-мажор» Меган Маркл и сын принцессы Дианы принц Гарри решили покинуть Великобританию. Семейная пара рассказала прессе, что готовится к переезду в Канаду, где сможет жить спокойно. Оказывается, британская королева насильно пытается развести принца со своей супругой. Из первых уст от принца Гарри стало известно, что против его супруги началась настоящая травля, а Елизавета требует развода.

В Букингемском дворце обсуждают измену Меган принцу Гарри со своим бывшим мужем, и выдают прессе за чистую правду. В то время, как сама Маркл не отходит от своего супруга и сына ни на минуту. Гарри призвал прессу прекратить травлю, а на обед к Елизавете по этому случаю не явился. Лишь только от зарубежных «акул пера», стало известно Елизавете и принцу Филиппу о том, что пара покидает Великобританию и отрекается от званий, предоставленных им. Все складывается так, что пара сбежала в Канаду, чтобы не развестись насильно.

Меган Маркл и принц Гарри устали от нападок королевской семьи, о чем открыто заявляют. Меган всегда напрягал тот факт, что любимой невесткой была Кейт Миддлтон, а своего внука Гарри, Елизавета всегда ругала за любую оплошность, но за то всегда нахваливала главного «подхалима» принца Уильяма. Непростые отношения между королевой и принцем Гарри сложились после того, как в прессе опубликовали последние доказательства по факту убийства его мамы принцессы Дианы. Из расследования следует, что именно Елизавета и ее супруг принц Филипп стали заказчиками ее смерти в Париже. Как сообщает сам Гарри, королева боялась, что Диана Спенсер сможет занять место королевы и расскажет о страшных тайнах Виндзорской династии.

Леди Ди знала о сексуальных предпочтениях своего мужа принца Чарльза. Она знала, какой скандал был случился в семье и стране, если бы Диана назвала бы старшего сына Елизаветы на всю страну гомосексуалистом. А еще она знала много тайн, правящих элит, знала киллеров в лицо и боялась, что скоро придут и за ней. Вот именно поэтому принц Гарри решил оградить свою супругу от повторяющейся истории. Принц признался, что боится за жизнь и здоровье своего сына Арчи и Меган.

Он не готов жертвовать их жизнями, даже если ему придётся отказаться от престола. Чего, собственно, и добивалось все королевское сообщество. Королева не молодеет, ей уже 93 года, принцу Филиппу – 98. Очевидно, что на свое место они готовят старшего сына принцессы Дианы, который продался за корону – принца Уильямса. Его отец принц Чарльз не в состоянии по состоянию здоровья управлять Великобританией.