Подставляет всех артистов или как Александр Гудков отснял очередной гейский клип?

Сегодня, 06:00

Юморист из Comedy Woman не просто так работает в женском коллективе. Все дело в том, что бывшего КВНщика не взяли в коллектив натуралов — резидентов Comedy club из-за его нетрадиционной ориентации.

Оказывается, что манерный клоун Александр Гудков, возомнивший себя режиссером, задал самый стыдный тренд в попсовых клипах — унылые кривляния в стиле «полный хохотач», который подражатели гордо зовут «постиронией» (термин, используемый для обозначения такого состояния, когда искренность становится трудно отличить от иронии).

Клип на песню «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова

От этого успели пострадать Киркоров, Басков, Билан и Крид. На очереди оказались брошенки из «Quest Pistols», нашедшие себя под именем «Агонь» и примкнувшая к ним вонаби-инстаблогер Горбачева, которые под руководством подражателя по фамилии Квасников сняли ржомбу для «одноклассников». Если провести аналогию всех отснятых клипов Саши, то становится понятно — Гудков подставляет всех артистов, с которыми работает. На этот раз Александр Гудков отснял очередной гейский клип группе «Агонь», где шла прямая пропаганда однополых отношений.

Клип на песню группы «Агонь» и Ирины Горбачевой

Ребята из «Quest Pistols» отсняли очень вялую пародию на клип «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Многие припомнят позор еще нескольких клипов Гудкова «Белые розы», «Пися козла», «Алкоголичка». Можно провести аналогию, что Саша в основном берется за клипы тех артистов, которых в народе называют «голубыми»: Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Егор Крид, а вот сейчас и «Quest Pistols».

Клип на песню «Про белые розы» Димы Билана

А не означает ли это тот факт, что они с Гудковым на одной так сказать волне. Допустим, продюсер Яна Рудковская после выхода пробного клипа Димы Билана оказалась очень недовольна, а все потому, что в клипе явно прослеживались нотки на предпочтения певца, нотки на гомосексуализм. В свою очередь в этом всем Гудков по сценарию пытался высмеивать того или иного артиста, оставляя за собой право быть на хайпе.

Клип на песню группы «Агонь» и Ирины Горбачевой

Похоже, Гудкову совершенно не важно, что скажут люди, когда увидят очередные клипы заслуженных артистов России. Для справки, награда предоставляется артисту по указу президента и символизирует высокий профессионализм артиста и личные заслуги перед населением за культурное просвещение общества. Очевидно, что такие клипы заслуженных артистов РФ Киркорова и Баскова, Димы Билана действительно можно назвать культурным просвещением, вот только в сторону регресса. После выхода таких композиций безупречная репутация была сильно подмочена, а Филиппу и Николаю даже пришлось извиняться перед зрителями. После чего, Гудкова обвинили в личной заинтересованности их позора и намеренном высмеивании артистов.