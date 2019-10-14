«Сваты» сблизили – продюсеры развели. Как одинокая Людмила Артемьева не смогла выйти замуж за Берковича?

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Актер Александр Феклистов и в сериале, и в жизни влюблен в актрису Людмилу Артемьеву.

Всеми любимый народный сериал «Сваты» таит в себе много тайн. Например, актриса Анна Кошмал именно во время съемок познакомилась со своим будущем мужем, а позже забеременела. Актер Александр Василев ушел с сериала из-за постоянных издевок в кадре от Федора Добронравова. А вот между Людмилой Артемьевой и Александром Феклистовым возникли чувства. Александр Беркович, играющий в кадре нового мужчину Ольги Ковалевой, влюбился в актрису по-настоящему.

Одинокая Людмила сначала ответила Берковичу взаимностью, но их отношения на площадке почему-то стали мешать продюсерам, а если быть точнее, то только генеральному продюсеру. В 6-м сезоне «Сватов» главным спонсором и сценаристом сериала был еще Владимир Зеленский, который и поставил условия, что никаких личных отношений на площадке быть не должно, якобы они мешают работе и портят репутацию сериала. Сначала пара скрывалась от чужих глаз, но их всегда ловили вместе. Потом Зеленский пообещал развести их по сценарию и показывать отдельно. Якобы в кадре они появляться вместе не будут. В итоге пара стала ругаться на этом фоне. Возникла ревность по отношению друг к другу.

Получается, что сначала «Сваты» сблизили, а потом продюсеры развели их по разным углам. Поговаривают, что Людмила Артемьева даже собиралась замуж за него во второй раз, хотя ранее была убеждена, что брак ей более не интересен. Встретив своего человека – Александра Феклистова она так и не смогла выйти за него замуж из-за жестких условий Владимира Зеленского. Затем сериал перестали снимать из-за политической обстановки в Украине. Затишье продлилось 5 лет. Ну, а уже 7-й сезон, который планируют выпустить на экраны к 2020 году сделал из Артемьевой и Феклистова врагов.

Артисты перестали общаться и каждый завел свою личную жизнь. Красивый роман, которому так радовались все коллеги актеров так и не смог стать сегодняшней действительностью…Вот сейчас это действительно может помешать актерам сниматься вместе в кадре. А может в этом и был замысел Зеленского?