Борис Моисеев пропал после инсульта? Соседи больше не видят певца

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65-летнего артиста с лета этого года не появлялся на публике.

Недавно в Сети появились слухи о втором инсульте знаменитого исполнителя «Голубой луны». И если ранее Бориса Моисеева фанаты замечали в Юрмале, а соседи во дворе дома, то теперь артист совсем пропал из поля видимости. Даже Филипп Киркоров, старый друг певца, давным-давно не связывался с ним. Так все ли в порядке с Моисеевым?

Соседи 65-летнего Бориса Моисеева бьют тревогу – они больше не видят певца на прогулке, хотя ранее знаменитый артист часто любил это дело. «Переживаю очень за Бориса Моисеева, давно его не видел, но знаю, что чувствует он себя не очень хорошо», - сообщил мужчина, который живет недалеко от певца.

«Я его видела после инсульта, он прогуливался в Эрмитаже, ему доктора прописывали больше гулять. Потом случайно в лифте встретились, но это было где-то весной», - сказала соседка Моисеева.

Официально на публике Бориса видели летом, когда певец посетил Юрмалу и пришел на фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле. Тогда зрители были шокированы увидеть располневшего певца, который очень много курил, и это несмотря на строгие запреты врачей. После этого Борис пропал из виду, а в Сети появились слухи о повторном инсульте. Также артист больше не появляется в своем Instagram-микроблоге, чем ещё больше заставляется поклонников волноваться. Однако даже звезды российской эстрады ничего не могут сказать за Моисеева, так как тоже давно с ним не виделись. Филипп Киркоров сообщил, что певец давно ему не звонил, хотя они дружат уже много лет.

На все звонки артиста отвечает его директор Сергей Горох. По его словам, Борис находится на пенсии, у него все в порядке, а свободное время певец предпочитает проводить не на улице а за компьютером.