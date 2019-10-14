Забрала детей в Италию… «Изменщик» Ревва пытается вернуть обиженную жену?

Сегодня, 10:30

«Роман» с Лободой заставил супругу юмориста принять радикальные меры.

Анжелика Ревва наслаждается отдыхом в Италии. Тем не менее, недавно произошедший скандал в семье комика прольет свет на решение девушки уехать подальше от Александра. СМИ писали о тайной интрижке Реввы и Лободы: певица неоднократно «подбивала клинья» к женатому шоумену, а тот не смог устоять перед напором популярной блондинки. Неужели теперь «изменщик» Ревва пытается вернуть обиженную жену?

Юморист «заваливает» Анжелику любовными смайликами, что со стороны выглядит как осторожная и робкая попытка примирения. Вполне возможно, что супруга Александра забрала детей в Италию, чтобы заставить супруга поволноваться – вдруг, находясь в разлуке с мужем, Анжелика отомстит певцу и закрутит роман на стороне? Наверняка этого и боится шоумен, а потому регулярно напоминает о себе в соцсетях благоверной... Ревва и Лобода часто пересекались на светских мероприятиях.

Певица пустилась в пляс вместе с Александром на выступлении Пирожкова в Киеве, хотя изначально удобно расположилась как зритель. Звезда также посещала день рождения комика, тесно общалась с Реввой на «Новой волне». Появились сведения даже о третьей беременности Светланы – отцом ребенка инсайдеры считают именно Александра. Вероятно, если подобная информация дошла до Анжелики, то мама 2-х дочерей наверняка пришла в ярость и устроила супругу «темную».

«Гулянки» Александра закончились, комик с головой ушел в рабочие будни, но вот жена, похоже, только начала отыгрываться на муже за испорченное настроение. Светлана и Анжелика общались: нельзя исключать, что Лобода видела в жене «любовника» только соперницу. Но как только всплыли сведения об интрижке Реввы, восторженные комментарии поп-дивы канули в небытие.

Вероятно, Анжелика корила себя за изначальную доверчивость коварной певице, ведь та едва не увела у нее мужа. В Италии Анжелика, видимо, отходит от стресса, а заодно и проверяет нервы супруга на прочность.