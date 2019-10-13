Седокова хочет ребенка от Тиммы: Роман певицы с баскетболистом завершился провалом

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Янис не готов растить совместных детей вместе с певицей.

Анна Седокова в своем микроблоге сделала неожиданное признание. Певица заявила, что готовит к выпуску книгу о своей нелегкой судьбе. Экс-солистка «ВИА Гры» наверняка расскажет и об отношениях с Янисом Тиммой. Не исключено, что Седокова разорвала отношения с молодым баскетболистом, и на это у певицы есть веские основания.

Седокова, судя по всему, хочет ребенка от Тиммы, а роман певицы с молодым баскетболистом, возможно, завершился провалом из-за несовпадения желаний. Анна неоднократно говорила, что нуждается в еще одном ребенке, несмотря на двух дочек и сына.

Спортсмен бросил супругу с маленьким сыном ради внезапно вспыхнувшей страсти к русской знаменитости, но, похоже, его ожидания не оправдались. Вряд ли в планы Тиммы входило появление общих детей: не исключено, что молодой человек вовсе не хотел обременять себя подобными обязательствами.

Пара долго скрывала стремительно развивающийся роман, но вскоре разлучница Седокова «засветила» возлюбленного. Тем не менее, появление Яниса в жизни певицы могло стать кратковременным. Не так давно Анна сообщила о готовности поучаствовать в передаче «Давай поженимся».

Возможно, это вызвано желанием пропиарить собственную персону, но нельзя исключать, что певица пойдет на шоу из-за острого чувства одиночества. Наверняка на Тимму женщина возлагала немало надежд, ведь два предыдущие брака распались, а тяги к построению уютного семейного гнездышка с мужем и любимыми детьми никто не отменял.

Седокова, похоже, переживает не самый удачный период в карьере: знаменитость отметила, что осталась без пиар-менеджера, а это только усложняет ее продвижение и раскрутку в пространстве шоу-бизнеса. В случае, если звезда на самом деле рассталась с Янисом, ей придется собрать волю в кулак и не дать себе раскиснуть. Очевидно, что книга-автобиография прольет свет не только на отношения с бывшими мужчинами, но наверняка затронет и роман с Тиммой.