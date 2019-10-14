С ребенком по-очереди: В сети обсуждают новое подозрение на развод Николаева и Проскуряковой

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Странным является тот факт, что на видео семья никогда не показывается вместе.

После заявления Николаева о том, что супруги не готовятся к разводу пыл беспокоившихся фанатов немного утих, однако есть одна откровенная зацепка, которая снова и снова не дает покоя и подогревает слухи.

Дело в том, что на протяжении уже очень многого времени Николаев и Проскурякова со своим ребенком проводят время по-очереди. Либо Юлия забирает малышку на свою загородную дачу, в то время, как Николаева нет в городе, либо композитор снимает видяшки с Вероникой дома или во время веселой прогулки.

Что может означать такое поведение звездной семьи? Только лишь то, что некоторые моменты они не договаривают и скрывают от окружающих.

В связи с этим сейчас массово обсуждают новое подозрение на развод Николаева и Проскуряковой. Скорее всего, у пары есть какая-то договоренность, другими словами, фиктивный брак. Среди многих пар современности, а особенно у звезд шоу-бизнеса практикуется такая схема отношений. Конечно, официально никто никогда не заявляет об этом вслух, так как перед законом это не является правильным, тем не менее, по каким-то своим личным интересам люди идут на такое.

Стоит отметить, что на юбилейном выпуске шоу «Привет, Андрей!» Николаев с нежностью в глазах, прикусывая губы, смотрел на архивное видео, на котором вместе с Королевой пел песню «Дельфин и русалка». Что еще раз говорит о том, что повод для разговоров о разводе построен не на пустом месте.