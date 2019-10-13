Прощай, Меньшиков! Саша Петрову уличили в любовной связи с голливудским актером

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Фильм «Анна» не только оставил много отрицательных отзывов от зрителя, но и, похоже помог найти реального мужчину актера Саши Петрова.

На протяжении нескольких лет ходили слухи о том, что актер Саша Петров состоит в связи со своим руководителем театра Олегом Меньшовым. О том, что Олег Евгеньевич - гей в прессе пишут не первый год, а вот то, что Петров не имеет семьи и ребенка из-за такой же причины – многие узнали только сейчас. Как оказалось, всему виной внезапно-возникшие отношения российского актера и забугорного. Один из главных актеров зарубежной киноленты «Анна» Киллиан Мерфи в США слывет геем со стажем. Актер не только влюбляется в мужчин, но и иногда просит их руки и сердца, а одному мужчине даже предложил завести совместных детей, посредством суррогатного материнства. Тоже самое, похоже, произошло и с актером Сашей Петровым.

Петрова уличили в любовной связи с голливудским актером после того, как Киллиан решил сделать ему предложение прямо на съемочной площадке, сообщает канал Star News. А это может только означать: прощай, Меньшиков! До этого момента возлюбленным Петрова называли именитого режиссера, худрука Московского драматического театра Олега Меньшикова.

Якобы актер «с легкой руки» Олега Евгеньевича завоевывал все лавры и премии, которые были в российской киноиндустрии. Ну, а когда Олег и Саша расстались – Петров неожиданно подался сниматься в Голливуд.

Вот только дебютный фильм Петрова «Анна» оказался таким позорным, что даже самые проплаченные кинокритики заявили, что это фекалии, а не лента, представленная к номинации. Даже некоторые кинотеатры, после проката первой недели, стали отказываться показывать сию композицию повторно.

После выхода фильма, благодаря связям Меньшикова, Саша Петров вновь решил сниматься в киноиндустрии России, вот только надолго ли? Появилась информация, что сам Киллиан Мерфи зовет его на ПМЖ в США, где обещает помочь с карьерой в Голливуде. Якобы у зарубежного красавчика большие связи и хороший материальный достаток, он может договорится с любым режиссером голливудской киноиндустрии.