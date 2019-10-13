Вместо пенсии – декрет: Любовь Успенская станет мамой весной 2020 года

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К такому выводу пришли инсайдеры, которые сопоставили некоторые факты из жизни певицы.

В июле 2019 года 65-летняя певица Любовь Успенская сделала сенсационное заявления – она хочет стать мамой.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4.Здоровье 5. Доброта 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом», - написала Успенская в сети.

Судя потому, как певица добивается любой цели – она действительно не будет пускать слова на ветер. Наверняка, на её просьбу откликнулись многочисленные пользователи сети. Правда, складывается впечатление, что певица не стала рисковать, а обратилась в специализированное медицинское учреждение.

Если предположить, что Успенская и правда не стала тянуть время, то зачатие могло произойти уже в августе этого года. Исходя из этого, сейчас в утробе 65-летней певицы живёт 2-месячный малыш. Стоит отметить, что внешность будущей мамы тоже начала меняться. Так, например, Успенская стала более женственной, а снизу началось округление живота, которого не было ранее.

Данный срок является для малыша критическим, если что-то пойдет не так, может произойти самопроизвольный выкидыш. Несмотря на преклонный возраст певицы, будем надеяться, что ей удастся выносить и родить здорового малыша. Если всё будет идти по плану, то весной 2020 года Любовь Успенская станет мамой. И её вместо пенсии ожидает декрет.