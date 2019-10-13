«ТНТ» предательств не прощает или почему Мартиросяна лишили акций «Газпром-медиа»?

Сегодня, 06:00

Юморист и продюсер развлекательного канала Гарик полностью выходит из-под «опеки» «Газпрома» и переходит в руки «Первого канала».

По слухам, известный юморист и бывший резидент шоу Comedy club Гарик Мартиросян с ноября месяца больше не является ни резидентом юмористического шоу, ни акционером «Газпром-медиа». Стоит отметить, что выручка «Газпром-медиа» в 2018 году составила 95,5 млрд рублей. За это время Гарик Мартиросян на дотациях канала смог купить себе не только особняк на Рублевке, но и домик за границей, несколько машин бизнес-класса, бизнес для супруги и много чего другого. Вот только теперь Гарику может прийтись туго, поскольку «ТНТ» предательств не прощает.

Стало известно, что сначала Мартиросян попросился «на пол ставки» на «Первый», мотивировав это тем, что у федерального больше возможностей и дотаций. Там он запустил собственное шоу «Щас спою», в котором стал ведущим. А уже сейчас стало известно, что Гарик решил возродить свое старое шоу «Прожекторперисхилтон», в которое не позвал ведущим только Александра Цекало из-за вражды между продюсерами. Когда-то именно «Газпром-медиа» посодействовал в закрытии шоу Мартиросяна из-за большой конкуренции с каналом «ТНТ», на что Гарик сделал ответный выпад. Теперь самым гнусным его поступком называют переманивание аудитории на «Первый». В своей социальной сети Гарик стал рекламировать канал Эрнста и предлагать к просмотру новые шоу, проходящие на федеральном канале. В то же время, на канале «ТНТ» стали выходить подобные шоу, но только с участием Павла Воли.

Оказалось, что между бывшими друзьями возникла жесткая конкуренция. Теперь Мартиросян «топит» за «Первый», а Павел Воля пытается вытянуть канал «ТНТ» на новый культурный уровень. Возможно, именно поэтому Мартиросяна и лишили акций «Газпром-медиа», путем голосования всех акционеров продукта, в том числе голосовал и Семен Слепаков, и Артур Джанибекян, и Тимур Бикмухаметов. Сейчас Гарик находится в подвешенном состоянии: контракт с Константином Эрнстом еще не заключен и находится в стадии обсуждения, а уход с «ТНТ» уже обеспечен. Еще полтора месяца Мартиросян вправе выступать на гастролях от имени резидента Comedy club, но позже, Гарика больше не покажут по развлекательному каналу и запретят любое упоминание канала «ТНТ» и его продуктов.

Теперь фанаты Мартиросяна смогут лицезреть его лишь на двух шоу «Первого канала». Вот так Гарик, который был отцом-основателем юмористических шоу канала «ТНТ» сам же и предал своих коллег-КВНщиков.