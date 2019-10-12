Меладзе «наградил» или почему Джанабаева скрывает «фингал» под глазом

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После сообщения о тоске и хандре на лице Альбины появился подозрительный синяк.

В Сети долгое время ходили слухи о разводе звездной пары – Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. И только певица дала понять, что у них в семье все в порядке, как свежий Stories в Instagram заставил в этом усомниться, ведь звезда за солнцезащитными очками, похоже, скрывала синяк под глазом.

40-летняя Альбина Джанабаева в очередной раз дала повод для слухов о расставание с мужем. И если ранее артистка удаляла все фотографии из личного Instagram-профиля, отказывалась сопровождать Валерия на мероприятиях, покинула музыкальный лейбл Меладзе и сама признавалась в сложных отношениях с мужем, то теперь и вовсе дала серьезный повод волноваться за звездный брак. Альбина разместила Stories, где за цветами скрывала своё лицо, а глаза прикрывали солнцезащитные очки. Однако все равно невооруженным глазом было заметно, что Джанабаева скрывает «фингал», который отчетливо видно на фото. Неужели отношения супругов настолько плохи, что это Меладзе «наградил» любимую жену гематомой под глазом?

На днях Альбина уже жаловалась в Сети на хандру, тоску и авитаминоз, так может причиной всему этому стали очередные скандалы в семействе. Меладзе хочет видеть в Альбине домохозяйку, которая с обедами встречает мужа с работы, а вместо этого видит бизнес-леди, которая все время находится то на студии, то на светских мероприятиях. Не исключено, что именно амбициозность Джанабаевой и стремление к самореализации на сцене стали причинами конфликтов. По слухам, Альбина не только разругалась с мужем, но и поссорила братьев Меладзе, а Валерий даже отписался от Веры Брежневой в Instagram.

Тем не менее, возможно, плохой свет и неудачный ракурс сыграл с певицей злую шутку и визуально создал видимость синяка, которого на самом деле может не быть на звездном лице.