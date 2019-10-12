Без песен и концертов – Лобода рискнула карьерой, променяв Крапивину на мужчину

Вчера, 23:00

Нателла не простила певице «измену» с Бичоллой.

Светлана Лобода перестала скрывать близость с известным модельером Бичоллой Тетрадзе. Артистов связывала давняя дружба, переросшая в бурный роман. Накануне певица отправилась в романтическое путешествие с «любовником» на яхте, откуда продолжает делиться теплыми фото в объятиях мужчины, подтверждая новую интрижку.

Изменения в личной жизни звезды обескуражили не только поклонников, но и Нателлу Крапивину, которая, судя по всему, не простила певице измену и разорвала с ней отношения, оставив без песен и концертов. График Светланы свидетельствует о том, что после сольного выступления 19 октября в Москве на «ВТБ Арене, Динамо» её ждёт бессрочный отпуск. Репертуар артистки давно не обновлялся. Певица накануне вспомнила об успехе хита «Пуля-дура» намекнув, что новинок поклонникам ждать не стоит. Получается, что Лобода рискнула карьерой, променяв Крапивину на мужчину, ведь раньше продюсер полностью контролировала деятельность суперзвезды.

О романтической связи между Светланой и Нателлой заговорили давно. Коллеги намекали на близость пикантными фото, трогательными посланиями и признаниями в любви, и с начала сотрудничества не обременяли себя длительными отношениями с мужчинами. Крапивина простила подопечной связь с Тиллем Линдеманном, ведь со слов Лободы можно сделать вывод, что эта интрижка была выгодным ходом, который обеспечил её надёжным источником дохода, а маленькую Тильду успешным будущим. Однако связь Светы с Бичоллой, похоже, разрушила «розовую любовь» и дружбу с начальницей.

Крапивина перестала общаться со Светланой, не следит за её жизнью и не занимается раскруткой. Пока Лобода отдыхает в объятиях «любимого», Нателла развлекается в новой компании и делится грустными постами в Instagram.