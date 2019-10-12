«Королева» драмы: Фадеев едва не потерял слух в белорусской гостинице

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Макс закатил серьезный скандал в сети и наверняка потащит обидчиков в суд.

Максим Фадеев с гастролями отправился в Минск, где с ним произошла неприятная ситуация, о которой он в максимально драматичных тонах рассказал на просторах сети. Случившееся он явно преувеличивает, что заметили даже подписчики, потому за Фадеевым может закрепиться прозвище – «королева драмы».

Все дело в том, что заселившуюся в минский отель команду Фадеева изначально предупредили о намечающейся пожарной тревоге. Покидать отель продюсер вместе со своими подчиненными отказались, ведь тревога планировалась учебная. Несмотря на влияние Фадеева, отменять учения из-за него отказались. Судя по словам продюсера, из-за этого он едва не потерял слух.

Громкие звуки сигнализации для Максима, как признался он сам, губительны. Директор Serebro был уверен, что лишится слуха и не сможет восстановиться к грядущему концерту. Странно то, что громкий звук на выступлении Фадееву не вредит, но вот закатить отелю скандал по поводу учебной тревоги он все же захотел.

В комментариях поддержки у Фадеева практически не нашлось. Подписчики посчитали, что ситуацию он явно преувеличил, чтоб вызвать к себе жалость. Одни с сарказмом спросили, поплакал ли он, другие посоветовали уволить администрацию отеля, также как он сделал с певицей Наргиз, которую явно Максиму простить не могут. В результате, вместо привлечения внимания к проблеме, Фадеев лишь спровоцировал наплыв хейтеров, которые насмехались над его чувствительностью.