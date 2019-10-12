Алкоголик лучше ведьмы… Почему дочь-наркоманка Наргиз осталась с избивающим её отцом?

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Брошенная матерью Лейла Закирова может употреблять запрещённые вещества назло родительнице.

Лейла, дочь певицы Наргиз — наркоманка и не скрывает этого. По крайней мере, её страница в Instagram полна фотографий с запрещёнными в нашей стране веществами: там есть и мудрёные приспособления для их употребления, и сама Лейла с дымящимся «зельем» в руке.

Девушка может позволить себе такую бесстрашную гласность благодаря тому, что живёт в США — стране, где употребление «пропагандируемого» Лейлой наркотика легализовано. Однако её мать, хоть и славится свободными взглядами, всё же живёт в России и вряд ли рада столь опасному увлечению дочери.

К сожалению, Наргиз никак не может на неё повлиять — Лейла живёт с отцом, певцом Филиппом Бальзано. Она осталась с ним после развода, который произошёл в 2016 году из-за пристрастия Филиппа к алкоголю.

Как рассказала сама Наргиз, под влиянием зелёного «змия» муж избивал её и детей, а как-то раз даже угрожал застрелить из пистолета. Зная это, возникает вопрос — почему Лейла предпочла остаться с неадекватным алкоголиком, неужели даже он лучше матери?

Возможно, дело в карьеризме Наргиз, которая всю жизнь отдала сцене и, скорее всего, не уделяла должного внимания дочери. Девочка могла просто любить отца больше, несмотря на все его недостатки.

Впрочем, некоторые считают что тут замешана чёрная магия. Наргиз не раз признавалась в интервью, что является ведьмой, да и в звёздной тусовке об этом шепчутся.

— Ха! Я она и есть! И это мой дар, а не проклятие, — открыто отвечает Закирова на обвинения в колдовстве.

Возможно Лейла просто не захотела получать передающийся по наследству дар/проклятие, ради чего и осталась жить в США. В противном случае гены и влияние матери сделали бы из девочки очередную ведьмочку.

Как бы то ни было, будем надеяться что Лейла Закирова справится со своей пагубной привычкой и помирится с матерью, оккультной карьеристкой от шоу-бизнеса.