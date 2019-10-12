Позавидовал лысый плешивому... Уволенный Гоша Куценко жалуется на финансовый крах

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Актер претерпевает денежный кризис из-за отсутствия хорошей работы.

Гоша Куценко давно не снимался в по-настоящему крупных картинах. Вся его слава закончилась после фильма «Любовь-морковь», за счет которого его помнили долгие годы. Однако все изменилось.

С 2018 года он снимался в сериале на «НТВ» «Скорая помощь», про который слышали немногие, но он все же приносил деньги. Но, видимо, не суждено было Куценко сниматься в нем долго.

В своем Instagram он проронил фразу: «А я не снимаюсь в «Скорой помощи». Возможно, что эти слова были сказаны не случайно, и Гоша доигрывает последние свои эпизоды в сериале, так как его уволили с сериала. Теперь он терпит финансовый крах и не может позволить себе вещей, которые может купить каждый человек, и не обладающий статусом «Заслуженного артиста России».

Как говорится: «позавидовал лысый плешивому», а Куценко завидует своему коллеге с новым iPhone 11. Он назвал счастливца «гадом» и пожаловался, что у него нет денег на iPhone 11. Судя по всему, увольнение сильно ударило по карману Гоши, раз уж у него не нашлось лишних ста тысяч, чтобы похвастаться новым гаджетом. Все уже успели порадовать себя новой покупкой, а вот Куценко она, видимо, не светит.

Стоит надеяться, что Гоше еще подвернется удачная роль, которая принесет ему былую славу, а в придачу и новый iPhone.