Колесо неудач засосало или как Якубович стал заложником коварной передачи «Поле чудес»

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Телеведущий невольно застрял на «Первом канале» с 1991 года.

Леонид Якубович, хоть и улыбается на протяжении 28 лет на «Первом канале» во все 32, но глаза мужчины выдают страдания. Складывается впечатление, что он попал в заложники коварной передачи «Поле чудес». Экстрасенсы говорят, что передача ассоциируется с «колесом фортуны», которое имеет и обратное значение — колесо неудач. Леонида Якубовича, будто, засосало и он всю жизнь на повторе. Продюсер Вячеслав Комиссаров рассказал на шоу «Секрет на миллион», что телеведущий неоднократно пытался вырваться из проекта «Поле чудес», но все безрезультатно. Его, будто, прокляли и сделали заложником такой ненавистной для телеведущего передачей.

Вероятно, в далёкие 90-е шоумен перешёл кому-то дорогу, впоследствии чего недоброжелатель мог обратиться к сильнейшим за помощью. Эзотерики рассказывают, что ситуация с «колесом фортуны» может стать неподвластной и на событийном уровне часто создает такие ситуации, когда невозможно ничего с этим поделать. «Ход колеса уже запущен и его невозможно остановить», — поделился специалист изотерики. Страшная ситуация произошла с первым телеведущим передачи — Владиславом Листьевым, который и придумал эту передачу. Убийство Листьева одно из самых громких дел 1990 года и не раскрыто до сих пор.

Многие связывают смерть артиста с высшими силами и уверены, что виновного так и не найдут. Экстрасенс советует Леониду Якубовичу быть внимательнее и не пытаться вырваться из привычного ему места «Поле чудес». «Не стоит идти наперекор своей судьбы, видимо, ему суждено веселить зрителей Первого», «Мне иногда жалко на него смотреть. Он такой несчастный», — пишут зрители на фан-странице телеведущего.