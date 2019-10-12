Готов на всё ради шоу Малахова… Шаляпин заплатит поклоннице за ложную беременность?

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Чтобы попасть на рейтинговые ток-шоу Прохор готов на любую низость, вплоть до обмана возлюбленной и фанатов.

Не так давно стало известно об очередной любовнице певца Прохора Шаляпина, мужа пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Его предполагаемая новая пассия нагло расписала в Instagram все подробности встречи с артистом.

«С Шаляпиным всё не измена…», — так описала поэтесса Валерия Дубинко своё отношение к певцу.

Видимо, скоро мы увидим Валерию в «Прямом эфире» Андрея Малахова с очередным внебрачным ребёнком от Прохора. Ведь именно это необычное событие происходит в жизни артиста каждый раз, как только его популярность начинает сбавлять обороты. Видимо, Прохор ведет разгульный образ жизни и наплевательски относится к чувствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Хотя девушка на передаче «Секрет на миллион» говорила, что они готовятся стать родителями. Пока у Виталины не получается забеременеть Прохор заводит детей на стороне и пытается сделать из этого сенсацию.

Напомним, Прохор стал известен на всю страну именно благодаря рейтинговым ток-шоу. Его первый «выход к Малахову» состоялся в 2014 году после свадьбы с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была почти на 30 лет старше певца. На передаче «Пусть говорят» пара попыталась доказать искренность своих чувств.

Потом Шаляпин стал появляться у Малахова с новым скандалом примерно раз в два года, и последние его истории были связаны именно с внебрачными детьми — сначала от телеведущей Анны Калашниковой, затем от бывшей любовницы Татьяны Гудзевой.

Такая периодичность «профессионального скандалиста» наводит на мысли о сфабрикованности каждой «акции». А пост не самой популярной поэтессы может быть подготовкой к очередной грязи ради шоу, например ложной беременности.

Шаляпин может даже заплатить своей поклоннице Дубинко, ведь он готов на всё ради скандальной популярности в ток-шоу.