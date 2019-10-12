Психологи не помогли: Лариса Гузеева спивается в годовщину смерти матери

Сегодня, 09:00

Ведущая все еще не может пережить трагедию.

Чем ближе подходила годовщина смерти матери Ларисы Гузеевой, тем сильнее ей срывало «крышу», и она выставляла довольно странные и неоднозначные посты, показывающие всем, что с ней не все в порядке. Судя по всему, Лариса спивается в годовщину смерти Альбины Андреевны. Она выложила историю у себя в Instagram, где атмосфера в комнате похожа на застолье заядлых алкоголиков: бутылка водки, рюмки, пельмени для закуски, не хватает только вяленой рыбы на газете и майки-алкоголички.

Еще в молодости у ведущей были серьезные проблемы с алкоголем, она говорила, что все это было влияние мужа. Во время второго брака, она также не справилась с зависимостью.Однако, через некоторое время Гузеева все-таки перестала злоупотреблять. Но смерть матери могла спровоцировать старую проблему Ларисы.

Даже старания трех психологов, которые после смерти матери пытались вытащить Гузееву из депрессии, не помогли, а все попытки избавиться от пагубной привычки, смена имиджа и обстановки пошли коту под хвост.

Складывается такое впечатление, что Лариса совсем не страшится последствий, ведь они могут действительно плачевными. Люди, злоупотребляющие алкоголем, очень часто страдают от цирроза печени, а это в свою очередь может грозить даже смертью.

Напомним, что мама Ларисы Гузеевой — Альбина Андреевна умерла 12 октября 2018 года, что очень сильно ударило по эмоциональному состоянию ведущей, так как с матерью они были очень близки.