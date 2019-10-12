Создал образ через постель или как Бузова использовала Комиссарова ради славы?

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Ольга с помощью продюсера превратилась из бедной студентки в миллионершу.

Ольга Бузова, как и многие звезды является коммерческим проектом, создателем которого является продюсер Валерий Комиссаров. Он же создал проект «Дом-2», благодаря которому Россия узнала Бузову. Однако вполне возможно, что их связывало нечто большее, чем просто проект.

В шоу «Секрет на миллион» ему пришлось раскрыть некоторые свои тайны, одна из которых была связана с Ольгой Бузовой. Там он признался, что встречался с Ольгой в отеле, после чего ее карьера пошла ввысь. Бузова всегда занимала важное место на проекте и что бы она не делала ей всегда находилось оправдание, позже она становится ведущей «Дома-2», что само по себе уже сеет зерно сомнения. К тому же он помогал бедной студенте и материально, за что она благодарна ему до сих пор. Когда у одного из членов ее семьи были проблемы со здоровьем, Комиссаров оказал Бузовой финансовую помощь. Однако, почему он так заботился и иногда деньгами выручал Олю, когда даже своим родным детям он не давал карманных денег?

Ответ на этот вопрос навязывается сам собой. Бузова могла использовать Комиссарова ради славы и через постель добиться всего, что она теперь имеет.

Продюсер еще в начале карьеры Бузовой пророчил ей одиночество, говоря, что ее роль — «роль девушки, невостребованной в любви». Словом, именно он, возможно, и создал этот образ вечно одинокой и несчастной Ольги Бузовой, на котором она заработала целое состояние. Все ее песни наполнены строчками о несчастной любви и предательстве. Выходит уже второе шоу, где Ольга пытается найти мужчину. Поэтому оставаться одинокой ей выгоднее, чем найти мужа.

Неудивительно, что Бузова могла пойти на такой шаг, потому что Комиссаров обещал ей золотые горы, которые она в итоге и получила, а он взамен получил молоденькую любовницу. Так что, скорее всего, ни та, ни другая сторона ни капли не жалеет о случившемся.