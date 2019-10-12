Ивлеева всему виной.. Близкие Элджея уверены, что молодая жена тянет карьеру певца на самое дно?

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Пользователи уверены, что телеведущая затащит певца в пропасть.

Пагубная привычка Ивлеевой – употребление наркотиков ломают жизнь не только ей, но Элджею. Вокруг певца стали ходить грязные слухи после неоднозначного кулона с капсулой. Пользователи уверены, что девушка тянет новоиспеченного мужа на самое дно. Пара совсем недавно узаконила отношения, как резко грязная репутация Ивлеевой настигла Элджея. Многие уверены, что он подсел на запрещенные вещества из-за телеведущей. В сети появилась информация, что певец всегда был хорошим парнем и дерзкий образ на экране всего лишь пиар-ход. Учителя, близкие отзываются о нем как о добром, спокойном человеке, который не за того себя выдает. Вполне возможно, что родственники певца считают, что Настя всему виной и оказывает негативное влияние на Алексея.

Ни у Насти, ни у Леши нет ни одной публикации, как они отдыхают с его родственниками. Свадьбу они также отметили в одиночестве, никого не пригласив. Проблема может крыться в отрицательном отношении родителей к блогерше. Многие считают, что пара поторопилась играть свадьбу. Ведь репутация певца так низко еще не опускалась.

Странно, что в вызывающем поведении Анастасии Ивлеевой бесконечно винят ее мужа Алексея Узенюка. Мало кто заметил, что телеведущая поменялась рядом с мужем в лучшую сторону. Ивлеева стала спокойнее, пробилась на федеральный телеканал «Пятница», в Instagram телеведущей меньше ругательных слов. Но, видимо, пока Элджей не может кардинально изменить жизнь телеведущей. Однако, чем она платит взамен? Грязной репутацией и навязыванием пагубного увлечения?