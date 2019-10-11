Жена «обнищавшего» Галустяна старается заработать на бизнесе

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Новая работа или любовница «отбирают» все деньги шоумена?

Виктория Галустян — жена юмориста, старается заработать на бизнесе. Виктория открыла салон красоты, который предлагает определенные скидки и бонусы постоянным клиентам, что привлекает поток посетителей. Видимо, «обнищавший» Михаил больше не спонсирует дорогостоящие прихоти супруги. Не исключено, что все заработанные средства Галустян тратит на любовницу, слухи о которой вот уже несколько месяцев будоражат Сеть. Либо из-за перехода на телеканал СТС — практически главного конкурента ТНТ, предыдущего работодателя Михаила, юморист потерял часть заработка. И поэтому Виктория увлеклась развитием бизнеса, чтобы семья не обеднела.

После открытия салона красоты в Москве Виктория не обновляет микроблог. Видимо, все силы и время уходят на развитие бизнеса.

Регулярно появляются слухи не только про ссоры или измены в паре Галустян, но и даже о приближающемся разводе. Однако, супруги предпочитают не реагировать на подобные догадки. Похоже, что Виктория попросту устала терпеть сплетни об интрижках мужа и всеми силами старается начать нормально зарабатывать, чтобы стать независимой от Михаила и полностью обеспечить себе и детям комфортную жизнь.