«День с чистого листа» или как Николаев раскрыл развод с Проскуряковой

Вчера, 23:00

Ссоры, измены — что разрушило брак Юлии и Игоря?

Вокруг супружеской пары Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой собралось довольно много слухов и обсуждений. Однако больше всего фанатов интересует личная жизнь звезд. После того, как Николаева заподозрили в измене, многие посчитали, что брак супругов распадется, однако на удивление публики, Игорь и Юля продолжали вести «семейную» жизнь.

Но, похоже, что у Проскуряковой и Николаева не все так гладко, как они это демонстрируют. Игорь опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором написал: «День с чистого листа». Слова Николаева указывают на то, что в его жизни грядут грандиозные перемены, которые перевернут ее совсем в другое русло. Единственное, что может сильно изменить привычные дни Игоря, это развод с Проскуряковой. «Измены» Николаева могли попросту надоесть Юлии и она, устав терпеть это, решилась разорвать с ним отношения.

Конечно, Проскурякову понять легко, ведь какая «нормальная» женщина сможет держать возле себя «предателя». Однако Юлия, даже если и решилась на развод, то делает это тихо и никому не дает намеков, в отличии от Николаева, который своим постом раскрыл разрыв.

Однако не исключено, что Игорь имел в виду не развод, а нечто другое, что в корне изменило его жизнь. Но тогда остается вопросом, на что решился Николаев, чтобы это позволило начать день с чистого листа.