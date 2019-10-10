«Плевок» в Киркорова или как Галкин «продался» Баскову ради мести поп-королю

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Ревность Максима переходит все границы.

Отношения между Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным довольно враждебные, хотя звезды стараются этого не показывать. Однако то, что пародист публично не оскорбляет бывшего мужа Пугачевой, не делает его «чистым на руку». Максим из-под тишка пытается посильнее «ужалить» своего соперника и делает это так, что не сразу можно разглядеть подвох.

Сложившуюся ситуацию легко можно увидеть в недавнем Stories Instagram Галкина. Максим рекламирует Николая Баскова и его новый клип на песню «Сердце на сердце». Конечно, на первый взгляд ситуация обычная, ведь как и другие знаменитости, пародист «продался» за деньги, но вся суть кроется намного глубже.

Галкин запустил рекламу конкурента Филиппа именно тогда, когда Киркорова наградили «Платиновым микрофоном». Довольно странное стечение обстоятельств, и именно оно указывает на то, что Максим все делает неспроста.

Подлый поступок Галкина, как «плевок» в Киркорова! Вместо того, чтобы поздравить поп-короля с премией, Максим делает все на зло и «пиарит» конкурента. Конечно, действия Галкина вполне имеют оправдание, ведь Киркоров бывший муж его возлюбленной, который до сих пор ухаживает и признается Пугачевой в любви. Однако ревность Максима уже переходит все границы и, опускаясь до такого «подлого» поступка ради мести поп-королю, он портит себе репутацию.

Однако не исключено, что Галкин не знал, что в этот день Филипп празднует награждение, хотя это маловероятно, ведь Киркоров является частым гостем в семье Пугачевой и делится всеми своими «секретами».