Почему Варум терпит измены Агутина и как она согласилась на этот брак?

Сегодня, 02:19

Карьера для Анжелики всегда стояла на первом месте и, видимо, она готова пойти на любые жертвы ради ее процветания.

Леонид Агутин и Анжелика Варум – казалось бы, идеальная пара, в жизни которой просто нет места для ссор и скандалов, но это совсем не так. Исполнительница всеми силами старается сохранить репутацию и не «ударить в грязь лицом», в то время, как ее муженек развлекается то с одной, то с другой девицей и похоже совсем не дает себя отчета о происходящем.

И все-таки, в жизни звезд было многое: скандалы, серьезные конфликты, недомолвки, измены со стороны Леонида и даже его алкоголизм, по заявлениям СМИ, это далеко не весь послужной список артиста.

Анжелика выдержала многое, хотя и порывалась пару раз подать на развод и прекратить свои мучения, но, в последний момент она забирала заявление и продолжала жить с «неспокойным» супругом, именно так утверждают в сети. Тем не менее, почему же Варум терпит измены Агутина и как вообще она согласилась на этот брак?

Дело в том, что именно после того, как Анжелика вышла замуж за Агутина, ее карьера пошла вверх. И без супруга она просто не сможет купаться в лучах славы. С самого детства Варум мечтала о сольной карьере и только благодаря удачному замужеству она смогла выйти в свет. И если она решит разорвать отношения с Леонидом, ее карьере настанет конец.

Вероятно, ради того, чтобы не потерять дело всей ее жизни, она готова идти на любые жертвы, терпеть измены и «дебоширство» Леонида, а также выгораживать его перед журналистами и скрывать любовниц от публики.