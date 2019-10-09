Вымолил прощение… Меладзе раскрыл Брежневой правду о «романе» с Герцег?

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Константин смог удержать обиженную Веру.

Меладзе настойчиво продолжает продвигать творчество «ВИА Гры», в которой блистает предполагаемая любовница продюсера – Эрика Герцег. Тем не менее, недавно Константин и Вера продемонстрировали семейную идиллию и супружескую нежность. Не исключено, что мужчина вымолил прощение у певицы и заодно раскрыл Брежневой правду о «романе» с Герцег. Так что на самом деле произошло в семье знаменитости? Изменял ли супруг Вере или служебная интрижка – плод воображения и фантазии поклонников?

Возможно, Константин допустил роковую ошибку и 31-летняя блондинка соблазнила его, в результате чего падкий на женскую привлекательность Меладзе не устоял перед чарами Эрики. Константин давал немало поводов для обсуждений его неверности в браке, поскольку продюсер ничуть не стеснялся выкладывать полуобнаженные снимки подопечной, смакуя каждое ее появление в прессе и на обложках журналов.

Вероятен и другой поворот этой ситуации. Константин, как подобает внимательному продюсеру, продвигал Герцег и развивал ее популярность, используя для этого всякие способы.

Появление певицы в журнале Maxim тоже неслучайно и, разумеется, Константин помог ей оказаться на лицевой стороне издания. Отношения Меладзе и Эрики в таком случае наверняка ограничивались исключительно взаимной благодарностью. Вероятно, Константин хвалил девушку за успехи в ее работе, а та была признательна продюсеру за оказанную поддержку.

Тем не менее, Вере вряд ли нравилось столь повышенное внимание мужа к посторонней женщине. Скорее всего, Брежневу серьезно задевало постоянное обсуждение состояния брака с Меладзе в прессе, потому она и реагировала на некоторые догадки СМИ, показывая, что все не так, как думают некоторые поклонники и журналисты... Возможно, именно тогда и произошло долгожданное примирение, а Константин, вопреки невеселым «предсказаниям» о разводе, смог избежать расставания с любимой женщиной.