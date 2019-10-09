Сбежит как Орбакайте – Наталья Подольская устала быть тенью Владимира Преснякова

Сегодня, 10:30

Певица готова променять семью на карьеру?

Наталья Подольская призналась, что устала быть тенью успешного Владимира Преснякова и мечтает о сольной музыкальной карьере. Звезда «Фабрики звезд-5» намерена реализовать свои амбиции в ближайшем будущем, верит в свои силы и всерьез займется творческой работой. Еще во время участия в музыкальном шоу Подольская заинтриговала зрителей своей харизмой и великолепным голосом. После проекта она с легкостью могла раскрутить себя на волне интереса, однако допустила большую оплошность, которая шла наперекор мечтам – связалась с Владимиром Пресняковым. Если певица рассчитывала заручившись помощью влиятельного артиста пролезть на вершину шоу-бизнеса, то сильно оплошала, ведь выходец из знаменитой династии еще во время брака с Кристиной Орбакайте проявил себя как домашний тиран, безумно ревновал дочь Примадонны, делал из неё домохозяйку и пытался запереть дома – артистка не выдержала и ушла.

Наталья стала второй Кристиной и едва выйдя замуж превратилась в кроткую, домашнюю жену властного артиста. Спустя несколько лет, когда сын звезды подрос, она вновь начала блистать на сцене и сейчас намерена «поднять со дна» певческую карьеру. Подольская выразила благодарность Владимиру за любовь и поддержку, но разделяет ли артист желания супруги, или готов расстаться с ней?

Из интервью Натальи становится очевидным, что она стала «заложницей» Преснякова как и Кристина Орбакайте и ради успеха, похоже, с радостью сбежит от ревнивого мужа.

На это указывают слова певицы о том, что она восхищается силой и карьерой Полины Гагариной и Светланы Лободы - певицы сделали себя сами без помощи влиятельных мужчин за плечами. Судя по всему, Подольская без сожаления променяет брак на карьеру, ведь их отношения с Владимиром давно не идеальны. Слухи о скором разводе пары на фоне частых размолвок ходили давно - возможно, амбиции Подольской их оправдают.