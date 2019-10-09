Петров, беги! Одинокий Аверин отслеживает жизнь слащавого коллеги

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43-летний актёр был в гей-клубе, но личную жизнь так и не наладил?

Максим Аверин один из самых популярных актёров российского кинематографа, талантливый режиссер и любимец женщин. Однако за 43 года, Аверин так и не нашёл ту единственную, с которой бы создал семью. Более того, не единственной, не обычной сожительницы у Аверина нет. По крайней мере, общественности о ней неизвестно.

Зато 3 года назад стало известно о том, что свой 40-летний день рождения актёр отпраздновал в гей-клубе «Маяк» г. Сочи. Об этом сообщило издание Super.ru. В сети, также присутствует видео, на котором некий мужчина, скорее всего нетрадиционной ориентации целует Аверина в щеку, а другой обнимает сзади за талию.

По всей видимости, после празднования дня 40-летнего юбилея, Аверин так и не наладил личную жизнь. Возможно поэтому, одинокий актёр подписался на Александра Петрова и стал отслеживать жизнь слащавого коллеги. Петров в свою очередь молодой и ещё не разочаровавшийся в женщинах актёр, у него вся жизнь впереди, да и в гей-клубах он замечен не был.

Аверин не делает шаги в его сторону, а пока, что тихо просматривает фотографии обаятельного красавчика, которые периодически появляются у него в ленте. Кстати, чего не отнять у Петрова, так это притягательный взгляд, который заставляет женщин, а возможно и мужчин - млеть от глубины и брутальности. Но так, как Александр ещё любит женщин, хочется крикнуть Петров, беги!