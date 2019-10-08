Басков завидный жених! Роза Сябитова сосватает родную дочку Николаю

Сегодня, 11:00

Сваха решила не мелочиться и закинула удочку на «рыбу покрупнее».

Как известно, Роза Сябитова сначала пыталась найти дочке мужа через программу «Давай поженимся!». Девушке искали мужа на «Первом канале», но попытки оказались тщетны. После этого Ксения встретила мужчину, и они сыграли свадьбу, Роза была счастлива как никогда. Брак продержался не долго, возможно из-за постоянного присутствия мамы в личной жизни. Очевидно, дети Сябитовой не приспособлены к самостоятельной жизни. Как говорится не набили дети собственных шишек, в этом есть вина Розы, поскольку она опекала детей долгое время, что и продолжает делать на данный момент.

Появилась информация в Instаgram канале admin_anshlak, что Роза хочет сосватать родную дочку Николаю Баскову. Бесспорно, Басков завидный жених, только вот не слишком ли большой размах взяла Сябитова? У Николая все девушки были модельной внешности, а дочка Розы маленького роста и пухленькая. Судя по аккаунту Ксюши, она активно начала заниматься своей внешностью и подалась в спорт.

Неужто действительно готовится к встрече с Николаем? Обозреватели высказались в комментариях на счет этого сватовства и уверены в том, что Басков не воспримет всерьез такое знакомство. Поскольку Николай медийное лицо и рядом должна быть такая же эффектная девушка. А Розе советуют прекратить тулить свою дочь ко всем знаменитостям.