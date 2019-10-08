История беременной принцессы Дианы повторяется…Меган Маркл стала боятся за свою жизнь

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Королевская семья не на шутку взялась за травлю супруги своего внука принца Гарри.

По сообщению зарубежной прессы стало известно, что на фоне происходящего у Меган Маркл развилась страшная фобия – американская актриса стала бояться за свою жизнь, ей мерещиться, что ее преследует киллер, поэтому она всегда в сопровождении своего супруга и охраны. Если вернуться к событиям 22-летней давности, то стоит вспомнить трагедию, произошедшую с принцессой Дианой. Леди Ди попала в автомобильную катастрофу в Париже, в которой погибла. Вместе с ней погиб водитель и ее любовник сын египетского миллиардера Доди-аль-Файед. Удалось выжить только ее телохранителю, который случайно потерял память. Свидетель и виновник трагедии Ле Ван Тан заговорил только сейчас и поведал, что спецслужбы запретили ему давать всякие показания и общаться с прессой. Сразу после аварии он перекрасил машину и «залег на дно».

Авария, в которой погибла Леди Диана в Париже. 31 августа 1997 года.

Агенту безопасности королевской семьи был отдан приказ принцем Филиппом (супруг Елизаветы II) подстроить несчастный случай. Вместе с ним во Францию вылетела команда убийц, который помогли провернуть задуманное. Они подрезали тормозной шланг, отключили камеры в туннеле, где произошла авария, наняли машину, которая столкнется с автомобилем Дианы. Саму принцессу Диану доставили в больницу только через 1, 5 часа после аварии, она была еще жива, но умерла через полчаса после приезда в больницу. Очевидно, что кто-то намеренно задержал оказание помощи Леди Ди, возможно, что ее удалось бы спасти.

Принц Чарльз с принцессой Дианой vs со второй супругой Камиллой Паркер-Боулз

«Один французский жандарм, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что власти скрыли факт того, что принцесса Диана носила ребенка от Доди. Сделали это, чтобы уберечь ее семью от позора. Точнее, бывшую семью – Виндзоров», - рассказал виновник аварии.

Именно по этой причине ее тело забальзамировали. На момент беременности принцесса Диана уже была год разведена с принцем Чарльзом и позор был позади.

Основным мотивом убийства был другой факт: «Диана могла быть убита за обладание нездоровыми сексуальными секретами Королевской семьи. Например, о сексуальной ориентации принца Чарльза, а также шокирующем изнасиловании мужчины одним из членов Королевской семьи».

Леди Ди отправляла записки, в которых говорила, что принц Чарльз (ее супруг) готовит ее убийство. Якобы слишком много знала его тайн. Вот это письмо она отправила адвокату: «Этот особенный этап в моей жизни - самый опасный. Мой муж планирует устроить «происшествие» с моей машиной. Отказ тормозов и серьезная травма головы. Сделает это для того, чтобы расчистить себе путь для женитьбы».

Меган Маркл и принц Гарри - сын принцессы Дианы

На тот момент принц Чарльз уже жил со своей любовницей Камиллой, которая впоследствии стала второй женой старшего сына королевы. Сейчас же история беременной принцессы Дианы повторяется. Меган Маркл стала боятся за свою жизнь. Ее социальные сети взломали британские газеты и вылили всю информацию о ее жизни. Ей приписывают роман с бывшем мужем кинорежиссером Тревором Энгельсом, ее супругу принцу Гарри связь с моделью Сарой Энн Маклин.

Елизавета II и ее супруг Филипп

Возможно, это намеренные действия против внука Елизаветы II и его супруги. Когда-то принцесса Диана также сорилась с королевской семьей, она заявляла, что молчать не будет и, если ей будут угрожать все расскажет прессе, но довести задуманное до конца не успела. Сейчас Меган Маркл тоже предпочитает не появляется в Букингемском дворце. Принц Гарри поддерживает супругу. Он также перестал навещать королеву и заказчика своей матери – принца Филиппа. Меган стала очень нервной, предпочитает отправляться в долгие поездки и заниматься благотворительностью, делает все, чтобы не пересекаться с королевской семьей. Она боится не только за свою жизнь, но и за жизнь маленького Арчи, поэтому никогда его не оставляет одного. Няня везде следует в поездках за Меган и Гарри.