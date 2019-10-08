Малышева отвергла мальчика или как Елена побрезговала брать цветок?

Сегодня, 05:15

Елена шокировала обозревателей своим поступком.

Елена Малышева на днях присутствовала на 50-летие института трансплантологии имени Шумакова. На дне рождения присутствовало много пациентов, которые получили вторую жизнь, благодаря донорству. Одним из пациентов оказался мальчик, который узнал Елену Васильевну. И от чистого сердца мальчик вручил телеведущей розу. Он выразил свое уважение в адрес жюри и передал привет. А Малышева отвергла маленького джентльмена и сказала, что ему цветок нужнее.

У мальчика видна в глазах истинная доброта, он захотел сделать Елене приятно и удивить ее розой. Почему Малышева так бездушно отнеслась к мальчишке? По-видимому, Елена Васильевна побрезговала брать этот цветок. На видео стоит обратить внимание, что телеведущая не сразу взяла в руку подарок от парня. С экранов, кажется, что Малышева добрая, отзывчивая, а на самом деле она показывает себя в своем аккаунте.

Большинство подписчиков шокированы поступком Елены, как можно было отказать мальчишке, если он был добр по отношению к Малышевой. Во мнении сошлось много комментаторов о том, что деньги и слава меняют людей. Самое главное, чтобы у мальчика отложился этот отказ в голове, ведь ему известная женщина с «Первого канала» отказала. Возможно, ребенок больше никогда не захочет дарить цветы девушкам, поскольку он будет бояться получить отказ от подарка.