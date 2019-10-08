Свадьба отменяется! Со слезами на глазах Волочкова намекнула на уход любимого

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Еще неделю назад Настя готовилась стать женой журналиста Дениса Сорокина.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова месяц назад сделала официальное заявление, что выходит замуж за хорошего человека. Ее возлюбленным оказался журналист «Первого канала» Денис Сорокин. Но, к сожалению, в жизни Примы опять наступила черная полоса. Все пришло к тому, что долгожданная свадьба отменяется, а сама Настя со слезами на глазах намекает своим подписчикам на уход любимого.

«Я хочу рассказать вам один маленький анекдот. Дело было так. Мужчина садиться в такси и говорит таксисту: «Доброе сердце, вы знаете мне сначала на базар. Купить огурцы для Анастасии Волочковой и потом в аэропорт». На что таксист говорит: «Базара нет!». И пассажир отвечает ему: «Ха, ну ладно…базара нет, тогда сразу в аэропорт!». Увозите в аэропорт всех, кто не нужен в вашей жизни, всех тех, кто вам не нужны. Всех тех, кто лишние и оставляйте пустоту в своем сердце, в своей душе и домах для хороших настоящих истинных людей. Счастья вам, но я всегда рядом. Следите за моей жизнью, потому что я точно знаю, что она вам не безразлична. Вам весело? Вы улыбнулись?», - обратилась к своим подписчикам Анастасия с упреком.

Волочкова на последних словах своей съемки едва ли не расплакалась, стало понятно, что возлюбленный по какой-то причине резко изменил свое решение.

Похоже, всему виной именно тот факт, что пользователи писали ее возлюбленному, чтобы он уходил от нее и что ее репутация сильно подмочена. Стоит отметить, что с безымянного пальца Насти сразу исчезло помолвочное кольцо. В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что Настя беременна от журналиста, а он испугался ответственности и по быстрой свинтил. Срок еще совсем маленький, живота у примы не видно. Но уже более месяца, как стало заметно: Настя перестала выпивать, принялась есть здоровую пищу и прекратила посещать увеселительные заведения.

Возможно, Сорокин рассчитывал на немного иную жизнь с балериной. Девушка всегда славилась тем, что наивно ожидала ответной любви от своего мужчины: он просто кидал ее на деньги, либо сливал ее компроматы прессе за большие гонорары, публиковал обнаженные снимки в сети и рассказывал о ее связях с криминальными авторитетами рейтинговым изданиям. Возможно, Денис не стал исключением и именно поэтому Насте сейчас так больно говорить о случившемся, но, к сожалению, больше ей поделиться своим горем не с кем. У нее нет подруг, от нее отвернулась родная дочь, а родители слишком заняты собой и уже не в том возрасте и состоянии здоровья, чтобы дать дельный совет. Интересно, придёт ли беременная Настя на передачу к Малахову, чтобы сделать ДНК-тест?