«Уральские пельмени» преданы дважды или почему Светлаков выживает с «СТС» свою команду «КВН»?

Сегодня, 04:00

Юморист открыл собственное шоу на канале «СТС» и просит эфирное время своих КВНщиков сместить на канале.

Юмористическое шоу на канале «СТС» «Уральские пельмени» было основано, благодаря образованной ранее команды «КВН» в 1993 году. Шоу появилось лишь в 2009 году и стало поистине любимой телепередачей у зрителя: за добрый юмор, за жизненный ситуации и за хороших артистов. Основателем команды был Дмитрий Соколов, а капитаном всеми любимая «бабушка» Андрей Рожков. В 2009 году ребята решили перейти к действиям и заработать деньги на том, что у них прекрасно получается. Сценарии удались не сразу, а чтобы достичь успеха нужно было много трудиться. Первые актеры стали сливаться после двух провалов. Самым неожиданным уходом и предательством со стороны друзей-КВНщиков стал уход Сергея Светлакова.

После выпуска двух первых эфиров, юморист вдруг не увидел перспектив в их шоу и подался на «ТНТ» для участия в ситкоме «Наша Russia». Сказать, что ребята сильно были огорчены, то не сказать ничего. Самый яркий участник «Уральских пельменей» слился, теперь актеры стали быстро переписывать сценарии и искать роли под других артистов. За это время КВНщики обратились на несколько каналов в поисках материальной поддержки, но даже «Газпром-медиа», который проплачивает канал «ТНТ» заявил «ваше шоу – неформат, денег не дадим».

Ребята изыскали собственные средства для запуска шоу, а потом им помог канал «СТС». Успешное шоу много лет радовало своего зрителя, пока не сменился генеральный директор канала – им стал Вячеслав Муругов, который почему-то решил помочь «беглецу» Светлакову и сделать его собственное шоу совместно с Михаилом Галустяном «Русские не смеются» главным на канале. Новое шоу Светлакова и Галустяна стало полностью конкурировать с «Уральскими пельменями» по формату и сценарию. Мало того, что Сергей попросил у гендиректора сместить эфирное время «Пельменей» и отдать его шоу, так еще и стал выживать с канала свою же команду «КВН», в которой проработал 9 лет.

«Уральские пельмени» были преданы дважды. Появилась версия, что Светлаков и Галустян заплатили гендиректору за то, чтобы попасть на канал в самое топовое эфирное время. А вот «Пельменям» в это же были выставлены новые условия, ребята больше не имеют права ездить самостоятельно на гастроли по городам, если их часть гонораров не посетят казну канала «СТС». Канал требует половину! Вот так шоу «Русские не смеются» еще не успело выйти на экраны, но уже стало смещать топовую передачу с канала. Можно ли назвать Сергея Светлакова предателем – решать каждому телезрителю…