«Когда-то и я была топ» - Айза не смогла скрыть зависть к успеху Ивлеевой

Сегодня, 19:00

Проницательность поклонников сыграла с злую шутку с Анохиной, так и не смирившейся с успехом коллеги.

Экс-супруга Гуфа Айза долгое время безуспешно пыталась скрыть зависть к своей коллеге блогеру Анастасии Ивлеевой, с чьим успехом давно уже не в силах тягаться. Но проницательные пользователи Сети всё же вывели Анохину на чистую воду и выяснили, что стоит за показательным равнодушием к невероятно удачливой коллеге.

Звезда даже не стала категорически отвергать предположения поклонников, раскусивших истинные причины её «нелюбви» по отношению к Ивлеевой. Отвечая на вопрос подписчиков, а не зависть ли одолела ею, Айза отметила, что это «скорее всего неправда». «Скорее всего», а не «абсолютно точно», как мог бы сказать человек, уверенный в своём равнодушии к чужим лаврам.

«Когда-то и я была топ…» - попыталась также напомнить пользователям уязвлённая светская львица.

В Анастасии, недавно выскочившей замуж за рэпера Элджея, Анохина вероятно, видит «молодую себя» на самом пике известности и в браке с популярным рэпером. Только если ей приходилось бороться с изменами и пристрастием Гуфа к наркотикам, а после развода наслаждаться лишь остатками былой славы, то Ивлеева не только удачно выскочила замуж, но также смогла выйти за пределы своего блога в Instagram и сделать успешную карьеру на телевидении. Последнее, очевидно, особенно сильно отдаётся в душе Анохиной глухой болью.

Своим поклонникам Айза признавалась, что была бы рада стать ведущей какой-нибудь программы, однако, по её же словам, в списках «топов» её уже давно нет, поэтому вряд ли эту мечту удастся осуществить. А создать собственное шоу по примеру той же Ивлеевой, как не сложно догадаться, ей попросту не под силу, потому что сейчас испытывает трудности с финансами, о чём ранее откровенно поведала в Сети.