Не дружба, а выгода или как Рудковская подняла рейтинги на свадьбе Клюкиной

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Яна намекнула, что реклама в ее Instagram-профиле станет еще дороже.

Яна Рудковская похвасталась, как сильно возросла ее популярность в Сети после опубликованных ею видео со свадьбы победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной. Теперь, судя по всему, ее заботит лишь то, как это можно использовать с целью увеличения личного заработка.

В Instagram Stories продюсер Димы Билана продемонстрировала, насколько изменилась статистика ее профиля в Instagram. Так, она показала, что некоторые публикации, связанные с торжеством, набирали под 2 миллиона просмотров. Кроме того, в целом за 6 дней общее число показов фото- и видеоматериалов составило более 27 миллионов.

Впрочем, вряд ли вся эта информация каким-либо образом волнует поклонников Рудковской. Судя по всему, она опубликовала поднявшуюся статистику для рекламодателей, похоже, намекнув, что готова к новым заказам, но стоить они, соответственно, будут еще дороже.

Кроме того, странно и то, что в свете таких событий - просмотры Яна получила по большей степени благодаря «хайпу» на свадьбе Клюкиной - она продолжает обращать внимание лишь на себя и собственные рейтинги, которые так сильно подняла в последнее время. Все это может говорить лишь об одном: для Рудковской это не дружба, а просто выгода.

Стоит отметить, что светская львица вряд ли может похвастаться близкой дружбой с кем-то из женщин отечественного шоу-бизнеса. По всей видимости, она или использует их, так что больше никто не хочет оставаться рядом, или они вовремя замечают подвох и уходят из ее жизни. Впрочем, молодая Клюкина все же попалась на «крючок» Рудковской, о чем, скорее всего, уже сильно сожалеет.