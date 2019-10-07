На экране коллеги, в жизни враги? Ургант изводит Галкина, глумясь над Примадонной

Сегодня, 18:00

Личная неприязнь, покровительство Эрнста, чем юморист не угодил ведущему?

Программа «Вечерний Ургант» выходит в эфир «Первого канала» с 2012 года. Её ведущий – Иван Ургант, рассказывает о последних новостях в мире, берёт интервью у специальных гостей программы, а в перерывах между этим «бросает» острые шутки. Телезрители заметили, что Ургант довольна часто подшучивает над Аллой Пугачёвой и его не смущает, что её муж тоже работает на «Первом». Что же это получается, на экране коллеги, а в жизни враги? Недавно Ургант вновь задел Аллу Борисовну, а точнее её творчество. В очередном выпуске программы, рэпер Федук должен был спародировать голос Примадонны. Цель данного задания – рассмешить зрителей и Федуку это удалось. На фоне Примадонны аплодисменты, получил рэпер.

Складывается впечатление, что Ургант специально изводит Галкина, глумясь над Примадонной. Только зачем? По всей видимости, виной тому личная неприязнь к Максиму. По слухам, юморист состоит в любовной связи с директором «Первого канала» - Константином Эрнстом. В сети есть информация о том, что мужчин якобы видели вместе на прогулке. Если это действительно, правда, то это объясняет, почему Галкину, который пришёл позже Урганта выделили лучшее время для собственного шоу. Шоу Галкина «Лучше всех» выходит в 19:30 именно тогда, рейтинг просмотров набирает обороты. Всё дело в том, что люди в это время приходят с работы и откинувшись на диван включают телевизор. В свою очередь, программа Урганта выходит в 23:30 – не особо удачное время, для рейтингов, остается довольствоваться малым. Явно одно, конфликт набирает обороты. А вот, как долго продлится скрытая война и кто в ней выйдет победителем – покажет время.