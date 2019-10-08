Специально закатила скандал с мужем: Козловский и Боярская прикрывают свой роман

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Комментарий Данилы в instagram массово обсуждают в сети.

После выхода в прокат фильма «Статус свободен», многие зрители так поверили в сюжетную любовь, что готовы были поверить в реальные отношения актеров. Мало кто знает, но еще будучи в институте, Козловский и Боярская были парой, об этом даже подтвердила бывшая супруга Данилы. Однако, этот факт очень тщательно скрывается в силу каких-то личных причин.

Совсем недавно стало известно, что дочь «Мушкетера» основательно поругалась со свои мужем, Максимом Матвеевым. Многие заметили, что сразу же после этого актрисе пришлось активно участвовать в спектаклях и съемках. Она берется абсолютно за любые роли, даже мелкие, в которые никогда бы не пошла.

Такое поведение Лизы может говорить о том, что ссора оказалась достаточно серьезной, и скорее всего ведет к разводу, следовательно обеспечивать себя ей придется самой.

Однако есть правдивая версия о причине разлада семейной идилии. Скорее всего Козловский и Боярская прикрывают свой роман, а чтобы было проще уходить и отвезти внимание СМИ в другую сторону, специально закатила скандал с мужем. Такое предположение можно оправдать комментарием Данилы под постом Лизы, где она жаловалась на чрезмерную усталость: «Терпи и не ной. Хотела, получи». На что Лиза ответила смайликом в виде поцелуйчика.

Известно также, что Лиза давно уже живут с мужем в разных городах. Максим в Москве, а она в Питере. Расстояния приходится терпеть из-за карьеры актрисы.

Нет сомнений, что первые чувства и влюбленность в студенческие годы самые сильные и возможно, пришел момент для развития серьезных отношений пары из самого романтичного российского кинематографа.