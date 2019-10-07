Гнев и презрение: Шаляпин публично унизил концертного директора в сети

Сегодня, 11:00

Пожилая женщина с трудом сдерживала слёзы, склонив голову вниз.

Недавно Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур по Дальнему Востоку. Вместе с ним следовала концертный директор Анна Бычкова. Всё было хорошо: поезд, купе и красная икра на ужин. Певец решил записать stories, от которого подписчики пришли в ужас. На нём, любимец бабушек публично унизил концертного директора Анну. Певец начал записывать видео, в это время, Бычкова загородила освещение. Тут же доброжелательность Прохора сменилась на гнев и презрение.

«Аня, свет!», - с высокомерием промолвил Шаляпин. Столько злости и ненависти было в глазах певца, будто бы ему испортили всю жизнь. По всей видимости, подобное обращение с женщинами является нормой. Стоит отметить, что на концерты к Прохору зачастую ходят женщины возраста Анны Бычковой. Только им певец широко улыбается, а директора своего презирает.

После дерзкой выходки, Прохор продолжил снимать stories, а пожилая женщина с трудом сдерживала слёзы, склонив голову вниз. Вот и в конце записи, стоит самовлюбленный «Нарцисс» с телефоном в руках, ехидно смеётся, а в отражении униженная пожилая женщина с трудом держится от обиды.