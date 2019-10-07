«Первый» не прощает предательств или почему Марию Шукшину уволили с федерального канала?

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Актриса пытается закрыть программы «Пусть говорят» и «На самом деле», но для Константина Эрнста – это главный «хлеб» в рейтинге телеканала.

Талантливая актриса театра и кино, экс-ведущая программы «Жди меня», проработавшая на федеральном канале почти 19 лет внезапно пропала с «Первого». Последней ее программой на канале стала передача «В гости по утрам», шоу закрыли в 2018 году из-за конфликта с Эрнстом. Несмотря на то, что зрителю с отметкой 30+ нравилось это шоу, Эрнст был непреклонен и поспешил уволить ведущую со своего канала. Как оказалось, причина в том, что «Первый» не прощает предательств, которые совершила Мария против своего же канала. Когда в семье Шукшиных началась очередная битва за наследство Лидии Федосеевой-Шукшиной, затем внучка отняла у бабушки квартиру, Бари Алибасов взял в жены Лидию, чтобы ее не упекли в дом престарелях, а позже вся страна узнала, что сын Марии Макар Касаткин наркоман - Мария Шукшина решила создать народную петицию и закрыть шоу, вероятно, чтобы не разболтали все секреты ее семьи.

Константин Львович, был в ярости, ведь уход заслуженной артистки с федерального канала сильно подрывал рейтинг, но, если закрыть два топовых для зрителя шоу — это могло еще больше ударить по карману. Очевидно, из двух зол Эрнст выбрал меньшее и выставил за дверь народную любимицу. После чего, Шукшина пообещала, что все-таки достучится до Государственной Думы РФ и сделает все, чтобы такие шоу более никогда не появились на экранах. Стоит отметить, что именно благодаря этим грязным шоу Мария Шукшина и узнала, что ее сын серьезной болен – он героиновый наркоман.

Об этом в эфире передачи рассказала Фрея Зильбер, его бывшая девушка. Шукшина все-таки поверила в слова народа и стала лечить Макара, но сейчас уже может быть слишком поздно. Ведь прошло уже более трех лет с момента его злоупотребления.

Макар Касаткин до сих пор не желает общаться с матерью своего ребенка, поливает грязью свою семью и даже ходит на программы, которые пытается закрыть его мать и за огромные деньги выдает все тайны легендарной семьи Василия Шукшина. Похоже, внуку талантливого писателя не хватает денег на очередную «радость».