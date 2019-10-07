Пока Сергей собирает гнилые яблоки, Пынзарь снова поразила подписчиков своей «глупостью»

Сегодня, 08:00

Образ «глупой блондинки» испортил все впечатление о бывшей участницы «Дом-2».

Не так давно Дарья плотно занималась вещевым бизнесом, строила планы на карьеру и обещала научить своих фанатов правильно и грамотно вести Instagram. Однако ее стиль общения с подписчиками давно уже перестал умилять своей наивностью. Напротив, стал вызывать негатив и осуждение, ведь человек взрослый, но совершенно неграмотный.

Сегодня, в своих сторис, Дарья снова поразила подписчиков своей «глупостью».

Отправляясь на прогулку с детьми в Турцию, она решила заснять видео как ей готовят знаменитый турецкий кофе в турке на горячем песке. Естественно, все это дело комментируя, но не как знающий человек, а как «человек из леса».

Дарья назвала горячий песок какой-то коричневой штучкой, несколько раз повторила, что до сих пор не знает как правильно говорить, турецкий кофе или турецкое, а когда ее угостили кусочком рахат лукума, она просто выразила восхищение, показав, что она первый раз пробует подобную сладость. После увиденного глаза на лоб лезут. Одно дело когда ты смеешься и прикалываешься, а другое, когда этот «тупняк» выглядит очень естественным и правдоподобным.

В то время, как Пынзарь развлекается на отдыхе и набирает килограммы, Сергей на «лайте» живет в Москве, встречает красочную осень и работает не напрягаясь. Хотя, сложилось впечатление, что он особо тоже не шикует, так как рассказал в сторис, что собирает с земли яблоки, на новом заброшенном объекте,которые скорее всего, гнилые.

Стоит отметить, что муж Дарьи выглядит намного свежее, чем она и практически каждый свой день начинает с комплексной тренировки.