Саша Петров vs Роман Курцын. Почему актеры ненавидят друг друга?

Сегодня, 06:00

За звание самого красивого и сексуального мужчины российского кинематографа борются двое востребованных артистов.

Два топовых актера ведут холодную войну не только за право быть первым в российском кинематографе красавчиком, но и каждый стремится заполучить внимание одной лишь девушки — актрисы Ирины Старшенбаум. Около трех месяцев назад стало известно, что Саша Петров бросил актрису ради новой пассии из Голливуда, но девушка не долго переживала разлуку. Поговаривают, что ее новым кавалером стал главный соперник Петрова — Роман Курцын. Так почему же актеры ненавидят друг друга? Конфликт состоялся впервые еще на кастинге фильма «Крым» в 2016 году.

Между двумя востребованными актерами выбирал режиссерских состав и продюсеры: кто лаконичнее сможет войти в образ мальчика-хулигана и патриота, который четко знает свою позицию? Фильм «Крым» основан на реальных событиях, происходивших в 2014 году, когда республика входила в состав России. Сборы фильма в кино составили 5 815 369 долларов, а это значит фильм удался.

Вот только Сашу Петрова не позвали на главную роль, а предложили второстепенную — роль друга главного героя. Звездный актер не смог справиться с таким унижением и высказал все Курцыну, сообщает издание «Медиакиллер». Вот только Роман так и не понял в чем виноват. Может быть в том, что смог удивить своим талантом актерского мастерства режиссера киноленты или в том, что на фоне Петрова смотрелся сильным, накаченным спортсменом, который все свободное время проводит в спортзале? Прошло несколько лет. Артисты не общались между собой и даже не пересекались. Фильм «Герой» стал следующей ссорой двух красавчиков.

Именно Роман должен быть сняться в фильме, но Саша Петров уговорил режиссера Карена Оганесяна, что в паре с Ходченковой справиться лучше. В итоге фильм получил неоднозначное мнение и много критики в сторону Александра, а Курцына запороли в начале кастинга. Месть подается холодной? Следующей стычкой двух красавчиков стала девушка. После того, как Петров ушел от Ирины — Роман обратил внимание на красивую кареглазую красотку.

По слухам, пара вместе пришла на премию «Человек года» и даже не скрывались от коллег. Саша Петров, возможно, был в ярости от такого поворота событий, ведь это жестко ударило по его самолюбию. Теперь Роман задел не только его карьеру, но и его когда-то любимую девушку. Пока Саша покорял Голливуд и пытался завести интрижку с дочерью богатого спонсора Голливудских фильмов, Старшенбаум стала встречаться с Курцыным. Возможно, тем самым, девушка попыталась отомстить за безответную любовь и брошенную себя.