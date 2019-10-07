Пока Богомолов хватался за верёвку, Собчак провела вечер с Робби Уильямсом

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Хейтеры подозревают, что тому виной стала ссора супругов на премии Тэфи.

Ещё месяц не прошёл со дня свадьбы Собчак и Богомолова, как ведущая «пошла по старой тропе». Будучи замужем, ведущая проводит вечера с другими мужчинами. На этот раз, конкурент супруга Собчак оказался куда сильнее - зарубежный певец Робби Уильямс. Человек-легенда приехал, выступить в России, безусловно, Ксения Собчак не смогла упустить возможность познакомиться с ним поближе. По всей видимости, идея режиссеру не понравилась.

Ведущая выставила совместное фото с Робби, на котором она сияет от счастья. Ещё бы, находясь рядом с таким мужчиной не засиять. А вот Богомолов явно был лишним, скорее всего ведущая отправилась на встречу одна. Неужели, таким образом, Собчак решила насолить мужу? Ведь, по некоторым данным супруги повздорили на премии ТЭФИ. У Собчак исполнилось настроение, когда её конкурентка Анастасия Ивлеева победила сразу в двух номинациях.

А режиссер в силу своей особой натуры, не смог должным образом поддержать любимую. Так вот, пока Богомолов хватался за верёвку, (не знаем, что он хотел с ней сделать) Собчак провела вечер с Робби Уильямсом.

Более того, по совместным фото с обворожительным певцов Ксения написала: «С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер! #robbiewilliams». Что наверняка ещё больше задело ревнивого режиссера. Но, как говорят: «Милые бранятся, только тешатся». Сейчас у супругов идёт притирка.