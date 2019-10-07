Рука об руку, глаза в глаза. Олег Газманов не смог скрыть своей страсти к Ирине Круг

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Артисты появились вместе на сцене и показали всю чувственность между друг другом.

Бывшая супруга Михаила Круга Ирина Круг продолжает петь на сцене и радовать зрителя новыми композициями. После убийства шансонье Ирина вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, и казалось бы, счастлива в браке. Не так давно Ирине предложили сняться в программе «Три аккорда», где она и стала близко общаться с певцом и российским секс-символом Олегом Газмановым. Дуэт Круг и Газманова оценили даже зарубежные СМИ, а в прессе стали писать, что между Ирой и Олегом пробежала искра. Телезрители отметили на протяжении всего концерта артисты не отпускали рук друг друга, смотрели глаза в глаза, а после исполнения совместной песни шли рука об руку, как супружеская пара.

Работник «Останкино» поделился информацией: «Работаю в Останкино уже почти год и была удивлена нашим артистам. Олег Газманов, вроде женатый человек, но вот не смог скрыть своей страсти к Ире, когда она подошла к нему в плотную и стала что-то шептать на ухо. Газманчик не растерялся и стал обнимать ее за талию. У Круг глаза от счастья светились, как у завороженной. Оно и понятно. Такой мужчина рядом, я бы там растаяла рядом…А у вдовы по-моему кто-то есть или я ошибаюсь?».

Олег Газманов с супругой Мариной

Если верить словам информатора, то Олег не смог устоять перед стройной знойной красоткой с шикарными вокальными данными, очень спокойным характером и нежным взглядом. Ирину называют эталоном женской души и примером для подражания, она очень мудра и уравновешена. Стоит отметить, что Олег Газманов женат на Марине Газмановой уже более 16 лет. Не так давно в шоу «Секрет на миллион» артист поделился со зрителем, что 8 лет назад врачи обнаружили у него опухоль горла, и в этот момент его жизнь была на грани развода с молодой супругой. Пресса писала, что молодая вдова получит нехилое наследство, а сама Марина опровергала факт приближающегося развода с певцом.

За кулисами Ирина Круг и Олег Газманов

Исполнитель «Ясных дней» несколько лет лечился от онкологического заболевания и смог ее побороть. Сейчас певец участвует в различных конкурсах, ездит на гастроли и фестивали, так сказать вновь дышит полной грудью. Возможно, именно болезнь артиста и покачнула отношения в семье. Ведь чтобы победить страшный недуг нужно пройти огонь, воду, медные трубы, постоянные слезы и слабое эмоциональное состояние. На грани жизни и смерти человек по-другому воспринимает все то, что с ним происходит: один закрывается в себе, а другой начинает выплескивать агрессию на близких.

Информация взята из открытых источников Instagram-группа Admin_anshlaka.