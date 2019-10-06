«Пришлось скрести по сусекам» - Жуков намекнул на проблемы с памятью из-за позора в магазине

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Кумир тысяч девушек 90-х уже вовсе не тот сердцеед, что раньше.

Бессменный солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков до сих пор активно выступает и даже снимается в клипах. К сожалению для фанатов, на своей странице соцсети он намекнул, что все это вскоре может прекратиться. Причина оказалась в том, что к Сергею, судя по всему, подкралась старость и возможные проблемы с памятью.

В недавней публикации на просторах Instagram он рассказал о том, что умудрился опозориться в магазине, когда попытался расплатиться мобильным телефоном, но забыл, что «умный» девайс разрядился, потому ему пришлось, как он сам выразился, «скрести по сусекам», дабы избежать еще большего позора. Кумир тысяч девушек 90-х забыл даже забрать сдачу, но это волновало его меньше всего.

«Обычная ситуация превратилась в максимально неловкую, и дала повод лишний раз убедиться в том, насколько далеко мы шагнули вперёд в плане технологического прогресса», - попытался выкрутиться Сергей, но стало понятно, что публичный позор его, как звезду шоу-бизнеса волнует очень серьезно. Он уже давно не так востребован, как раньше, но это не мешает ему волноваться о своей персоне.

Сергею на полном серьезе следует задуматься над тем, чтобы как можно быстрее обратиться с предполагаемой проблемой к специалисту. Иначе, поклонников ждут печальные новости о том, что Жукова, как певца на сцене они больше не увидят.