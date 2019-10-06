Заткнула Пугачёва или почему Задорнов опроверг слова о «таком занятии» Галкина и Дроботенко?

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Власти у Примадонны хватило даже на то, чтобы заткнуть рот самому честному человеку на эстраде.

Когда-то в СМИ просочилась информация о том, что Михаил Задорнов застукал юмористов Максима Галкина и Сергея Дроботенко не по-дружески обнимающихся в бане. По словам сатирика, как только он застал их за «таким занятием», то в ужасе бросился за дверь.

Однако вскоре во всех интервью он начал отрицать свои же слова, причём порой забываясь в «показаниях». Сначала Задорнов придумал историю о перевирании его слов журналистами.

«Были в сауне, навеселились, напарились, я говорю своему директору: мы классно провели время. А та своей подруге, тоже связанной с шоу-бизнесом, говорит: Задорнов такой довольный вышел из сауны, где были Галкин и Дроботенко! А та журналистам и ляпни: знаете, Задорнов видел, что Галкин и Дроботенко обнимались в сауне! И в Интернете пошло: Задорнов сказал, что Галкин и Дроботенко геи!», - рассказал как-то в интервью юморист.

Однако, позже Михаил Николаевич заявил, что «в жизни ничего подобного не говорил», что только сильнее запутало общественность. Видимо излишне честный юморист забыл, что за спиной Галкина была сила, способная кого угодно заставить судорожно опровергать слова — Алла Борисовна Пугачёва.

Возможно, друзья Примадонны тогда настолько сильно надавили на сатирика, что тот начал защищать звёздную чету от любых обвинений в их адрес.

«Господа недруги, у вас у всех будут неприятности за то, что вы сделали. У всех, кто это делал, будут неприятности в ближайшее время! Это я вам предсказываю, как ясновидящий. Те беды, которые на вас свалятся, будут организованы не защитниками Пугачевой и Галкина. Это произойдет по закону природы», - угрожал Задорнов критикам суррогатного материнства — метода, с помощью которого родились дети Пугачёвой и Галкина.

Так что во власти Примадонны над эстрадой сомневаться не приходится — раз уж ей удалось заткнуть рот возможно самому честному юмористу России.