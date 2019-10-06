Дочь бессильна бороться: Безнадежная Кравченко не может оторваться от бутылки из-за окончания съемок «Сватов»

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Актриса больше не может справляться с депрессией.

Татьяна Кравченко на протяжении многих лет снималась в сериале «Сваты», благодаря которому она получила наибольшую известность. Съемочная площадка стала для нее практически вторым домом, без которого она теперь не может представить свою жизнь, потому что именно там она получала огромное количество радости, которой так мало было в ее жизни.

Судя по всему, дочь Анна больше не в силах бороться с депрессией матери, ведь Кравченко говорила, что если бы не ребенок, то она давно бы уже спилась. По слухам в сети, Аня с самого детства наблюдала мамино увлечение алкоголем. Видимо, Анна устала вечно успокаивать актрису, и она теперь уже не может оторваться от бутылки, так больше ее никто не сдерживает. Об отстраненных отношениях матери и ребенка стали поговаривать после выпуска передачи Бориса Корчевникова. Женщины выглядели отдаленными и чужими. Дочь сравнила характер матери с бабушкиным. А Татьяна часто говорила, что мать очень сложный, непробиваемый человек и жить с ней в одной квартире было попросту невыносимо.

В последнее время Кравченко стали часто видеть неухоженной и в нетрезвом виде. Возможно, Татьяна сильно переживает из-за перемен, которые сейчас происходят в ее жизни. «Сваты» сейчас претерпевают изменения. Сериал ждет кардинально новый формат. Может быть, актрису гложет тот факт, что «Сваты», больше не будут прежними. Она говорила, что ее жизнь кончится, когда кончатся «Сваты». Быть может, для нее это своеобразный конец, конец целой эпохи.