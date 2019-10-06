Пошёл наперекор желаниям Эрнста или почему справедливый Геннадий Малахов оказался безработным?

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Из популярного телеведущего целитель превратился в среднестатистического пенсионера.

Геннадий Малахов совсем пропал с эфиров телевидения. Мужчина с народными и демократичными советами для людей остался безработным. Ему больше не поступают предложения от телеканалов и передач, хотя буквально пять лет назад он был дико популярен. Но в один момент для телеведущего все рухнуло. Многие связывали проблемы Геннадия с появлением на «Первом канале» Елены Малышевой, но телеведущая могла стать такой же пешкой, как и Малахов. По выпускам «Жить здорово!» многие заметили, что рекомендация дорогих препаратов и различного рода реклама это норма. Но в передачах Геннадия такого не было. Видимо, целитель отказывался обманывать народ, навязывая дорогостоящие лекарства.

Почему справедливый Малахов остался безработным? По одной из версий, мужчина пошёл наперекор желаниям Эрнста. Продюсер мог навязывать телеведущему рекламу, он понимал, что публика обожает Геннадия Петровича, и благодаря советам телеведущего можно было заработать большие деньги. Но, видимо, принципиальный телеведущий пошёл наперекор желаниям Эрнста и отказался от добровольно-принудительного предложения продюсера.

Геннадий делился, сейчас он пишет книги и его не зовут на другие телеканалы в качестве телеведущего, что очень странно. Возможно, Малахова не приглашают на другие передачи из-за дурной рекомендации от Константина Эрнста.

Малахов всегда предлагал людям аналоги и народные средства. Именно простотой в лечении, добротой и честностью полюбится телеведущий. Он выбрал путь честного человека и остался на улице.