По стопам Собчак… Когда Лиза Пескова станет кандидатом в президенты России?

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Слишком много общего у главной светской львицы и дочери «правой руки Путина».

Опальная дочь Дмитрия Пескова сможет пойти на выборы в качестве кандидата только в 2040 году — сделать это раньше ей не позволит слишком молодой возраст. К этому времени фраза «Елизавету Пескову — в президенты!» уже перестанет звучать так абсурдно.

Эпатажная наследница «правой руки Путина» уже потихоньку завязала с тусовками (по крайней мере публичными) и начала первые шаги в политической карьере. Видимо, чувствуя скорый крах режима, девушка начала публично критиковать начальников своего отца и, якобы, тайком пробираться на оппозиционные митинги.

Причём, остепенилась Лиза намного раньше своей предшественницы, Ксении Собчак — такой же скандальной дочери известного политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Ксюша вплоть до 30 лет мало участвовала в политической жизни страны, имея амплуа «гламурной блондинки», заимевшей первоначальный «банк популярности» лишь за счёт имени своего отца. Лишь 2011, когда она приняла участие в разогревшихся тогда протестах, и стартовала её политическая карьера.

Если сравнить отношение в обществе к Ксении Анатольевне в 2007 и 2019 годах разница становится очевидна — из недалёкой скандальной тусовщицы она стала одним из лидеров протестного движения в России. И кандидатом в президенты, к слову.

По тем же стопам может пойти и Елизавета Дмитриевна, если она прямо сейчас правильно поймёт настроения народа и сможет поймать «ветер перемен». Возможно, с его помощью она даже баллотируется в президенты, годах так в 40-х.