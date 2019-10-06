Развод и минус половина имущества… Жена Мартиросяна узнала о шашнях с Кошкиной?

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Ради места в Comedy Club Яна готова пойти даже на шантаж. Главное, чтобы её опрометчивый поступок не стал фатален для Гарика.

Уже давно ходят слухи об отношениях актрисы Яны Кошкиной и продюсера Comedy Club Production Гарика Мартиросяна. Многие считают, что именно оп продвинул её в шоу «Однажды в России» на «ТНТ» и помог устроиться на множество других проектов.

К сожалению, ненасытной красавице всё было мало, видимо, она опустилась до шантажа, чтобы выжать из Гарика все соки и заполучить место в его самом прибыльным шоу — Comedy Club.

Яна выложила несколько фото в свадебном платье, якобы, прорекламировать салон. Хитрая актриса должно быть прекрасно понимала, что всю работу сделают за неё комментаторы. Многие тут же предположили, что Кошкина, наконец, выходит замуж за Мартиросяна.

Конечно, многие сделали это в шутку, однако, их количество и отсутствие других предполагаемых кандидатов на эту роль должно как минимум заставить сомневаться жену Гарика, Жанну Левину, в его верности.

А развод для Мартиросяна означал бы потерю половины имущества. И скорее всего, огромного имущества. Юмор в нашей стране оценивается очень высоко, что доказывает размер совместно нажитого четы Петросян-Степаненко — 1,5 млрд рублей. Не удивительно, что судебные тяжбы идут уже почти год и будто не собираются останавливаться.

Теперь Гарик встал перед непростым выбором — пойти на уступки Кошкиной и доказать тем самым своё особое отношение к ней или же проигнорировать актрису, и ждать пока Яна сама сделает так, что Жанна узнает обо всех её шашнях с юмористом.