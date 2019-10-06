Лжец и предатель или как Николай Басков кинул своего первого продюсера?

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Натуральный блондин стал жертвой звездной болезни.

Будучи ещё совсем юным, Николай Басков знал, что любой ценой должен стать звездой. Это была идея фикс, ради которой он был готов на все. Первым продюсером Николая стал Рашид Дайрабаев, именно благодаря ему Россия узнаёт кто такой Николай Басков. Он буквально умолял Рашида сделать из него звезду, говорил, что готов на все. Под его руководством юный Коля начал давать первые концерты и зарабатывать первые большие деньги.

Поначалу он был очень благодарным подопечным, буквально на руках носил своего продюсера. Но затем, когда его пригласили участвовать в шоу, и слава ударила ему в голову, он резко изменился в своём настроении и больше не говорил Дайрабаеву спасибо за свой успех. Вместо этого он подложил своему продюсеру большую свинью и кинул его после того, как он вложил в него несколько лет своей жизни. Когда контракт с ним закончился, Басков и словом не обмолвился больше о том человеке, который проложил ему дорогу в шоу-бизнес и никогда о нем не упоминал.

Но он не первый, кого Николай выбросил на задворки. У него был педагог по вокалу, которая ставила ему голос много лет. Но после того, как слава постучалась в дверь Баскова, он решил, что она ему больше не нужна и бросил ее точно так же, как и Рашида.

В шоу-бизнесе его жаловали немногие, так как он был достаточно наглым и позарился даже на место самого Киркорова. Между тем, музыкальные критики считали, что Басков занимается не музыкой, а саморекламой и только и делает, что светит лицом в телевизоре.

Однако, ради карьеры на сцене Басков был готов пожертвовать всем, даже семьей. Он был женат на Светлане Шпигель, от которой у него появился сын. Но с ним Николай не виделся и все сводил к тому, что жена запрещала. Но скорее всего, дело было в другом. Просто ему это было не нужно. Ребенок мешал бы ему стать звездой, но, чтобы не казаться подлецом, Басков мог и соврать об истинных причинах весьма редких встреч с сыном.

Невооруженным взглядом видно, что Басков страдает от звездной болезни, раз уж он готов так подло поступить с теми, кто в буквальном смысле создал Николая Баскова. А то, что он говорит о своей жене и то, как он поступил с Рашидом может говорить о том, что он лжец и предатель.