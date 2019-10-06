«Вынес весь мозг» или как Пригожин «оберегает» Валерию от измен

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Иосиф боится, что жена его бросит?

Валерия наверняка устала от вездесущего мужа, который на ни шаг не покидает певицу. Неужели Иосиф «вынес весь мозг» супруге, что та и шагу не ступит без его ведома? Недавно знаменитость в stories Instagram разместила снимок, на котором запечатлена сама певица и Пригожин с двумя дочками. Отчетливо видно, что особое внимание исполнительница уделила продюсеру и заострила внимание на безалкогольном характере мероприятия.

Не исключено, что Иосиф запрещает супруге даже прикасаться к спиртному и таким образом «оберегает» Валерию от измен, боясь, что жена в состоянии опьянения или в случае его отсутствия ударится во все тяжкие. Певица не раз жаловалась на невыносимый характер возлюбленного, который изводил ее ревностью и подозрениями в тайной неверности.

Однажды Валерия пошла в ванну, но Пригожина насторожило продолжительное пребывание благоверной, в результате чего тот закатил грандиозный скандал. Так что является причиной столь странного поведения продюсера — измены певицы или наличие личных комплексов?

Возможно, что Иосиф переживает, что его постигнет участь предыдущего мужа Валерии, Александра Шульгина, которого она бросила якобы из-за рукоприкладства. Тем не менее, Пригожин признавался, что следил за женой на гастролях с помощью специального приложения и страдал от бессоницы, но была ли на то реальная причина или это следствие бурного воображения продюсера?

После подобных выходок Валерия приняла решение везде брать супруга с собой для его же спокойствия. Вряд ли звезда в восторге из-за столь подозрительного характера Пригожина. К тому же, неизвестно, смирилась ли знаменитость со «следопытом» Иосифом или совместная жизнь сопровождается ссорами, но факт остается фактом: супруги вместе уже 16 лет и, несмотря на все слухи, разводиться не собираются.